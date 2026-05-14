Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 kişi neyle suçlanıyor? 100 milyarlık para hareketi

Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmada şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini banka hesapları, sanal POS sistemleri, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden akladığı öne sürüldü. Operasyonda banka yöneticileri, emniyet personelleri ve avukatların da gözaltı listesinde yer aldığı açıklandı.

21 İLDE OPERASYON, 198 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde ve 228 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 198 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat hakkında da gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada suç örgütünün yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS sistemleri üzerinden para transfer organizasyonları yürüttüğü, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistem içerisinde dolaştırdığı tespit edildi.

100 MİLYAR TL'LİK ŞÜPHELİ PARA HAREKETİ

MASAK raporları, teknik takip çalışmaları ve dijital incelemeler sonucunda yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi belirlendi. Soruşturma dosyasında, suç gelirlerinin banka hesapları, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden aklandığı değerlendirildi.

Operasyon kapsamında 3 elektronik para kuruluşu, Adana’da faaliyet gösteren 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanırken; 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Ayrıca 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.

BAKAN GÜRLEK: AĞIR DARBE İNDİRİLDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada, operasyonla “milletin huzuruna ve ekonomisine kasteden çok katmanlı suç organizasyonuna ağır darbe indirildiğini” söyledi. Gürlek, Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının koordineli şekilde çalıştığını belirterek, yasa dışı bahis ve finansal suç örgütlerine karşı mücadelenin süreceğini ifade etti.

BAKAN GÜRKLE'TEN ÖZEL TEŞEKKÜR

Bakan gürlek, "Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

