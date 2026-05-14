Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu, 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye açıldı. Aktivistler, seyir öncesinde kaptanlarla teknik toplantı gerçekleştirdi.

İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan "Küresel Sumud Filosu", 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Muğla'nın Marmaris ilçesinden Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Marmaris'teki lojistik hazırlıklarını tamamlayan aktivistler, seyir öncesinde kaptanlarla teknik toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, bir bölümü de Albatros Marina'dan demir alarak seyrine başladı.

Filoda Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, Dr. Imane el Makhloufi, Said Abukeshek, Ko Tinmaung ve Nathalia Maria ile 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer alıyor.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da filodaki teknede yer alarak harekete katıldı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da tekneler ayrılmadan önce marinaya gelerek hazırlıkları yerinde takip etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
