Masaj salonunu fuhuş baskını! O anlar kamerada
Çankırı’da “masaj salonu” adı altında fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, operasyonda 5 mağdur kadın da bulundu.
Çankırı’da “masaj salonu” adı altında faaliyet gösteren bazı adreslerde fuhuş yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, “masaj salonu” adı altında ikametlerde fuhuş yaptırıldığı iddiası üzerine Çankırı il merkezindeki 3 ayrı adres ile Şanlıurfa’daki 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
5 ŞÜPHELİ VE 5 KADIN YAKALANDI
Operasyonda fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 5 şüpheli ile mağdur oldukları belirtilen 5 kadın yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden S.A., K.A., K.K. ve A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adliyedeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.