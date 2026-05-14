Tamir edilen cep telefonunun bataryası patladı

Adana'da bir teknik serviste tamir edilen cep telefonunun bataryası alev alarak patladı. Olayın detayları güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da bir teknik serviste tamir edilen cep telefonu, bataryasının alev alması sonucu patladı. Telefon tamircisinin panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İmamoğlu ilçesindeki cep telefonu tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İşletme sahibi Ersan Sert'in tamir ettiği cep telefonunun bataryasından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa süre sonra da batarya patladı. Telefonun alev alması üzerine Ersan Sert, cihazı iş yerinin dışına fırlattı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayı anlatan Sert, "Müşterimiz, küçük çocuğunun telefonu dişleriyle ezdiğini söyledi. Deforme olan batarya hava alınca alev topuna döndü. Ufak bir yanıkla atlattık" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
