Haberler

Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar

Dünya devinde neler oluyor? Bütün futbolcuları satılığa çıkardılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız futbolunun köklü kulüplerinden Marsilya, büyük mali krizle karşı karşıya kaldı. Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum kalan Fransız devinin tüm futbolcularını satış listesine koyduğu öne sürüldü.

  • Marsilya, 30 Haziran'a kadar mali yükümlülüklerini yerine getiremezse ağır yaptırımlarla karşılaşabilir.
  • Marsilya yönetimi, gelir elde etmek için tüm futbolcuları satış listesine koydu.
  • Marsilya, mali kriz nedeniyle Avrupa organizasyonlarından men edilme riskiyle karşı karşıya.

Fransa’da mali yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte Marsilya’nın, Ulusal Finansal Denetim Kurulu’na ekonomik sürdürülebilirliğini kanıtlaması gerekiyor. Kulübün 30 Haziran’a kadar mali yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde ağır yaptırımlarla karşılaşabileceği belirtildi.

TÜM KADRO SATIŞTA

FootMercato’nun haberine göre Marsilya yönetimi, gelir elde edebilmek için tüm futbolcuları satış listesine koydu. Kulübün gelen teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi.

DÜNYA YILDIZLARI DA LİSTEDE

Marsilya’da Timothy Weah, Nayef Aguerd, Facundo Medina, Igor Paixao, Mason Greenwood ve Leonardo Balerdi gibi dikkat çeken isimlerin de ayrılık ihtimali bulunan oyuncular arasında yer aldığı aktarıldı. Yönetimin tatmin edici teklifler gelmesi halinde yıldız futbolcuları da satabileceği belirtildi.

AVRUPA’DAN MEN RİSKİ

Fransız devinin yaşadığı mali kriz nedeniyle sportif yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi. Marsilya’nın Avrupa organizasyonlarından men edilme ihtimalinin de bulunduğu öne sürüldü.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da! İmzalar peş peşe atıldı
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti

Dünyanın gözünün çevrildiği zirve! Trump'tan Şi'ye iki sürpriz teklif
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testo Taylan 60 gün sonra tahliye edildi

60 gündür cezaevinde olan fenomen hakkında yeni karar
Sadettin Saran'dan takıma veda yemeği

Bir devir resmen sona erdi!

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu: Kadın, kocasının yanında...

Şahit olduğu boşanma davasını anlattı, dinleyenler şoke oldu
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti

1 tonluk malzemelerin arasında kalan işçi hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır