Özkan Yalım, Tekirdağ'daki cezaevine nakledildi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak, Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 30 Mart'ta tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlandı. İstanbul'da tutuklu bulunan Yalım, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.