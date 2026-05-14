Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da çıkacak, işte istenen cezalar

Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davası bir haftalık aradan sonra, ikinci celsenin 12. duruşmasıyla bugün devam etti. Duruşmada mütalaa açıklandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın da arasında bulunduğu bir kısım tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Sanıkların yakınları da duruşmada izleyici olarak yer aldı.

"KURDUĞU SİSTEMLE PEK ÇOK İHALE ALDI"

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Aziz İhsan Aktaş’ın kurmuş olduğu sistem ile kamu kurumlarından pek çok ihale aldığı kaydedildi.

"ÖRGÜTÜN VARLIĞI KABUL EDİLDİ"

Sanıklar alınan savunmalarında örgüt olmadıklarını iddia etse de örgütün varlığının kabul edildiği mütalaada yer aldı. Savcılık, en çok ihale alan kurumun Beşiktaş Belediyesi olduğu, Aziz İhsan Aktaş’ın belediye başkanları ile yakın ilişkiler kurduğu, ihale alma yönetimi olarak kurduğu sistemin rüşvet çerçevesinde olduğunu öne sürdü.

İSTENEN CEZALAR

Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tutdere hakkında “rüşvet alma” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi.

Aziz İhsan Aktaş hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına" karar verilmesi istendi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara için "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Rüşvet Almak" suçlamalarından beraatını isterken bir suçtan ceza talep edildi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "İhmal Suretiyle Görevi Kötüye Kullanma" suçundan cezalandırılması talep edildi. İETT için tamamen beraat talep edilirken tutuklu belediye başkanları Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Utku Caner Çaykara'nın tutukluluğunun devamı istendi.

Karar 15 Haziran'da verilecek.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.