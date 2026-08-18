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İstanbul'da Sıcak Hava Dalgası: 33-36 Derece Bekleniyor

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İBB AKOM, İstanbul'un 7-10 gün boyunca Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisinde kalacağını, sıcaklıkların 33-36 dereceye ulaşacağını duyurdu. Hafta boyunca havanın güneşli ve yağışsız olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girdiğini, 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

AKOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü hem Afrika hem de Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altına girecek.

Gelecek 7-10 günlük dönem boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle hafta boyunca havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı, sıcaklıkların bugünden itibaren artarak 33-36 derece aralığına yükseleceği öngörülüyor.

Kentte hafta boyunca en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının yarın 22-33, 20 Ağustos Perşembe 23-35, 21 Ağustos Cuma 22-31, 22 Ağustos Cumartesi 22-32, 23 Ağustos Pazar 23-33, 24 Ağustos Pazartesi 23-34 derece olacağı tahmin ediliyor.

Hafta boyunca havanın az bulutlu ve açık olması öngörülen kentte yağış da beklenmiyor.

Kaynak: AA
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