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Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti Haber Videosunu İzle
Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti
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Simge, sahne tarzıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcının çiçek detaylı kombini, iddialı görüntüsüyle öne çıktı.

  • Simge, çiçek detaylı dantel bikiniyle sahneye çıkarak iddialı bir sahne kostümü tercih etti.
  • Simge, Mart ayında DJ İlkay Şencan ile ilişkiye başladı ancak çift Temmuz ayında ayrıldı.
  • Simge, 2015'te 'Miş Miş' şarkısıyla çıkış yaptı ve 'Yankı', 'Ben Bazen', 'Öpücem' gibi hit parçalarla kariyerini sürdürdü.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Simge, sahne tarzıyla bir kez daha dikkat çekti. 2015 yılında çıkardığı “Miş Miş” şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan şarkıcı, ardından “Yankı”, “Ben Bazen”, “Öpücem” ve “Aşkın Olayım” gibi hit parçalarıyla kariyerini sürdürdü.

Son dönemde özel hayatıyla da gündeme gelen Simge, Mart ayında DJ ve müzik prodüktörü İlkay Şencan ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmedi. Temmuz ayında yollarını ayıran ikili, sosyal medya hesaplarından birlikte fotoğraflarını silerek birbirlerini takipten çıkardı.

Özel hayatındaki gelişmelerin ardından sahne çalışmalarına devam eden Simge, bu kez tercih ettiği kostümle adından söz ettirdi. Çiçek detaylı dantel bikinisiyle sahneye çıkan şarkıcı, renkli ve iddialı tarzıyla beğeni topladı.

Simge'nin çiçek motiflerini öne çıkardığı sahne kombini, yaz konserlerinin enerjisini yansıtan dikkat çekici detaylardan biri oldu. Ünlü şarkıcının sahnedeki görünümü hayranlarının da beğenisini kazandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKoray dinç:

Onuda takmayaydı

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