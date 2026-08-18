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Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı

Trump'tan ses gelmeyince Boğaz'dan ses yükseldi: Bir gemiye saldırı
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İran ile ABD arasındaki savaşta ilan edilen 60 günlük ateşkesin sona ermesi ve Donald Trump’tan yeni bir uzatma sinyali gelmemesi, Hürmüz Boğazı'nda belirsizliğe yol açtı. Boğazdan çıkış yolunda ilerleyen bir tanker, Umman’ın Khasab bölgesi açıklarında saldırıya uğradı. Saldırıda 1 mürettebat üyesinin yaralandığı belirtildi.

  • Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yolunda ilerleyen bir tanker, Umman'ın Khasab bölgesi açıklarında saldırıya uğradı; yabancı bir cismin isabet etmesi sonucu 1 mürettebat yaralandı ve makine dairesinde hasar oluştu.
  • İran-ABD savaşında ilan edilen 60 günlük ateşkes sürecinin sona ermesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni bir uzatma sinyali vermemesi, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik belirsizliğine yol açtı.
  • Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), olayla ilgili inceleme başlatıldığını ve bölgeden geçen gemilere dikkatli olma çağrısı yapıldığını bildirdi.

Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yolunda ilerleyen bir tankerin Umman'ın Khasab bölgesi açıklarında saldırıya uğradığı, 1 mürettebat üyesinin yaralandığı belirtildi.

ABD'DEN UZATMA SİNYALİ GELMEDİ

ABD ve İran arasındaki gerilim, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerine yol açmaya devam ediyor. İran-ABD savaşında ilan edilen 60 günlük ateşkes sürecinin sona ermesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni bir uzatma sinyali vermemesi, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik belirsizliğine neden oldu.

TANKER GEMİSİ SALDIRIYA UĞRADI, 1 YARALI

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yolunda ilerleyen bir tankerin Umman'ın Khasab bölgesi açıklarında saldırıya uğradığı bildirildi. 

Gemiye yabancı bir cismin isabet etmesi sonucu 1 mürettebatın yaralandığı ve makine dairesinde hasar meydana geldiği ifade edildi. 

BÖLGEDEN GEÇEN GEMİLERE UYARI

Açıklamada, "Mürettebatın geri kalanı şu anda Umman Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yardım almaktadır. Olayın ardından herhangi bir çevresel etki bildirilmemiştir" denildi. 

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı aktarılırken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumlar hakkında bildirimde bulunma çağrısı yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Savaş gemilerinde askerlerin asabatı bozulmuş olmalı. Bir de beslenemiyorlarsa. Üstelik karaya da çıkamıyırlar. Yakında isyan başlar. İyi de o kadar masraf etti Taramp. Karşılığını almadan gitmez diyeceğim de habire batıyor. Olan dünyaya , sanayiye vb ye

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