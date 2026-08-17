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Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi
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Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlardan Mert Müldür'ün pozisyonu için 'devam', Talisca'nın pozisyonu için 'penaltı' yorumunu yaptı.

Sezona Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle başlayan Fenerbahçe'de, müsabaka sırasındaki hakem kararlarına yönelik tepkiler sürüyor. Karşılaşmanın ardından kulüp Genel Sekreteri Mahmut Uslu, verilmeyen iki net penaltı pozisyonu olduğunu belirterek hakem yönetimine sert eleştirilerde bulunmuştu.

İKİ POZİSYON MERCEK ALTINDA

48. dakikada Mert Müldür'ün, rakip oyuncu Koita ile girdiği mücadelede yerde kaldığı pozisyona orta hakem Oğuzhan Aksu devam kararı verdi. 71. dakikada ise Talisca'nın ceza sahası içinden çektiği şutta topun Goutas'ın eline çarptığı iddiasıyla penaltı beklenirken hakem oyunu sürdürdü. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görev yapan Andrew Dallas da iki pozisyonda hakemi uyarmadı.

ANTHONY TAYLOR POZİSYONLARI DEĞERLENDİRDİ

Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın bu tartışmalı kararlar hakkındaki değerlendirmesi netleşti. İngiliz hakem hocası yaptığı değerlendirmede, Talisca'nın şutunda topun ele temas ettiği pozisyonun penaltı olduğunu ifade etti. Taylor, Mert Müldür'ün yerde kaldığı pozisyonda ise hakemin "oyna, devam" kararını doğru buldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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