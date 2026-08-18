Çubuk'ta Çiçek Balı Hasadı Sürüyor: Verim ve Kalite Yüksek

Ankara'nın Çubuk ilçesinde arıcılar çiçek balı hasadını sürdürüyor.

Ovacık Mahallesi'nde 500 kovanla arıcılık yapan Tevfik Ulu, AA muhabirine, yüksek rakım ve zengin bitki örtüsünün bal üretimi açısından önemli avantaj sağladığını söyledi.

Ovacık'ın arıcıların yoğun bulunduğu bölgelerden olduğunu belirten Ulu, sezonda ortalama 20-25 ton bal üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Bölgedeki geven, kekik ve yonca başta olmak üzere çok sayıda çiçek türünün arılara zengin besin kaynağı sunduğunu anlatan Ulu, "Bu sene verim çok güzel. Mevsim güzel geçti, yeşillik ve çiçek boldu. Özellikle geven ve kekik balı çok kaliteli oluyor. Bal fiyatlarımızın kilogramı 500 liradan başlayıp bin liraya kadar çıkıyor." dedi.

Arıcılığın ata mesleği olduğunu dile getiren Sedat Toka da Çubuk'un yüksek kesimlerinde üretilen balın kalitesiyle öne çıktığını belirtti.

Çiçek balının ağustosun başında hasat edilmeye başlandığını ve eylülün başına kadar devam edeceğini aktaran Toka, balı süzme veya petek halinde satışa sunduklarını kaydetti.

Toka, verimin arıların durumuna ve mevsim şartlarına göre değiştiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA