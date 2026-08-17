Gençlerbirliği'nden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var

Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Lig Radyo’ya açıklamalarda bulundu. Sezona Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan başkent temsilcisinin durumunu değerlendiren Çakmak, önemli açıklamalar yaptı.

''F.BAHÇE'YE YENİLMEYECEĞİMİZİ BİLİYORDUM''

2-1 kazanılan Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Arda Çakmak, ''Öncelikle galibiyet için çok mutluyuz. Fenerbahçe ligin en güçlü ekiplerinden biri. Ancak bizim geçen sezondan oturmuş bir kadromuz var. Herkes Fenerbahçe’nin farklı kazanacağını söylüyordu. Ben yenilmeyeceğimizi biliyordum. Galibiyet de beklediğim sonuçlardan biriydi. Üç puanla başlamak çok önemli.'' dedi.

''ANLAŞTIĞIMIZ İKİ OYUNCU BULUNUYOR''

Geçen sezon kulübü yaklaşık 1 milyar TL borçla devraldıklarını belirten Çakmak, transfer politikasında artık çok daha dikkatli olacaklarını vurgulayarak ''Verim alamadığımız oyuncularla yollarımızı ayırdık. Eksik olduğumuz 2-3 mevki var. Anlaştığımız iki oyuncu bulunuyor, bu hafta Ankara’ya getirip imzaları attırmayı düşünüyoruz. Transferleri doğru yapmak zorundayız. Verim alamadığın oyunculara verilen paralar hem finansal hem sportif açıdan kulübü sıkıntıya sokuyor. Gençlerbirliği’nin artık bu hataları yapma şansı yok.'' ifadelerini kullandı.''

''LUKAKU'NUN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR''

Fenerbahçe’nin yıldızı Romelu Lukaku hakkında da konuşan Çakmak, Belçikalı golcünün babasının Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemi hatırlattı ve ''Lukaku o dönem bizim tesisimizin yemeğini yemiş, suyunu içmiş bir çocuk. Sonra dünyanın sayılı futbolcularından biri oldu. Şimdi Fenerbahçe’ye geldi. Başarılar diliyorum. Bir gün Gençlerbirliği’ne gelip anılarını tazelemek isterse başımızın üzerinde yeri var.'' yorumunu yaptı.