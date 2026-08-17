Haberler

İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Serie A ekibi Lazio, Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'ye senelik 3 milyon Euro'dan 2 yıllık teklif yapmaya hazırlanıyor.

  • Lazio, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki Mauro Icardi'ye yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.
  • Icardi, Galatasaray'da 134 resmi maçta 77 gol ve 25 asist kaydetti.
  • Icardi, kariyerinde daha önce İtalya'da Sampdoria ve Inter formaları giydi.

Galatasaray ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı-kırmızılı kulübe veda eden Mauro Icardi’nin yeni adresi merak konusu olmaya devam ediyor. Geleceği henüz netlik kazanmayan Arjantinli yıldız için İtalya’dan ciddi bir iddia gündeme geldi.

LAZIO'DAN ICARDI'YE TEKLİF HAZIRLIĞI

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Lazio, bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İtalyan kulübünün, Mauro Icardi transferi için kulübün mevcut maaş skalasının üzerine çıkarak yıllık 3 milyon Euro'dan 2 yıllık bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

BONSERVİSİ ELİNDE OLMASI AVANTAJ

Forvet hattına takviye yapmayı hedefleyen Lazio’nun listesinde farklı adayların da yer aldığı, ancak Icardi’nin bonservissiz durumda bulunması nedeniyle İtalyan ekibinin bu transfere ağırlık verdiği ifade edildi.

GALATASARAY'DAKİ RAKAMLARI

Sarı-kırmızılı formayı giydiği dört sezon boyunca taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli forvet, Galatasaray ile çıktığı 134 resmi müsabakada 77 gol atıp 25 de asist üreterek skora 102 kez doğrudan katkı sağlamıştı.

İTALYA'DA DA FORMA GİYDİ

Arjantinli futbolcu Icardi, Galatasaray kariyeri öncesinde İtalya'da Sampdoria ve Inter formaları da giymişti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afyonkarahisar'da bir garip yol: Kullanan araçlar mora boyandı

Yolu kullanan araçlar mora boyandı, sürücüler neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray'dan Amedspor'a gitti!
Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz

Aziz Yıldırım fena patladı: Böyle olmaz
4 yeni nesil suç örgütüne soruşturma! Bakan Gürlek: 818 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu

4 yeni nesil örgüte darbe! Yüzlerce kişinin mal varlıklarına el kondu
Gençlerbirliği'nden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var

Süper Lig ekibinden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız