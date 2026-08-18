Malatya'da İlk Evim Projesi Teslimleri Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 250 bin konutluk "İlk Evim Projesi" kapsamında Malatya İkizce'deki sosyal konutlarına yerleşen Başar çiftinin görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği illerde bir yandan afet konutlarını tamamlarken bir yandan da sosyal konutların inşasına devam etti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 1160 sosyal konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Bu kapsamda, Meryem-Enes Başar çifti de 250 bin konutluk "İlk Evim Projesi" kapsamında evine kavuşan ailelerden biri oldu.

Bakan Murat Kurum da Başar çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ev sahibi Enes Başar'ın "Devletimizin ne kadar büyük olduğunu gördük." sözlerini alıntılayan Kurum, "Anahtarlarını teslim ettiğimiz her yuvada mutluluk ve devletimize olan güven var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA