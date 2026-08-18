Göksu Barajı'nda Erkek Cesedi Bulundu
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedi karaya çıkardı; şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeni için morga kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, dün ilçedeki Göksu Barajı'nda bir kişiyi suda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, erkek şahsı bot yardımıyla karaya çıkardı. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı