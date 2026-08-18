Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçedeki Göksu Barajı'nda bir kişiyi suda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile jandarma dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler, erkek şahsı bot yardımıyla karaya çıkardı. Yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kimlik ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı