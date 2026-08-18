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Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok

Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok
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Formula 1'de verilen yaz arasını değerlendiren Lewis Hamilton, sevgilisi Kim Kardashian ile tatile çıktı. Birlikte vakit geçiren çiftin samimi tatil kareleri dikkat çekti.

Formula 1'in yıldız pilotu Lewis Hamilton, yoğun yarış takvimine verilen yaz arasında Kim Kardashian ile birlikte tatil yapıyor.

KEYİFLER YERİNDE 

Çift, deniz kenarında baş başa vakit geçirirken tatilden farklı kareler paylaştı. Görüntülerden birinde Hamilton'ın Kardashian'ı salıncakta izlediği, bir başka karede ise çiftin sahilde birbirine sarılarak yürüdüğü görülüyor.

SAMİMİ POZLAR VERDİLER

Hamilton ile Kardashian tatilde birlikte ayna karşısına da geçti. Kardashian'ın çektiği karede Hamilton'ın sevgilisine sarılarak poz verdiği görülüyor. Sahilde yürüyüş yapan ve birlikte vakit geçiren çiftin yeni tatil kareleri, birlikteliklerinin devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

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