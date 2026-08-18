Ünlü çift kuralları böyle çiğnedi! Güvenlik önlemlerini hiçe saydılar

Yaz aylarını İzmir'in gözde tatil noktalarından Çeşme'de geçiren Bonomo ve Karayel, köpeklerini veterinere götürmek için sepetli motosikletleriyle yola çıktı.

Trafikte ilerleyen ikili, devasa bir mikser kamyonunun önünde seyir halindeyken görüntülendi. Çiftin motosiklet üzerinde kask takmaması ise dikkat çekti.

Herhangi bir koruyucu ekipman olmadan yolculuk yapan çiftin, büyük bir aracın hemen önünde ilerlediği anlar da objektiflere yansıdı. Alaçatı'daki motosiklet yolculuğunda güvenlik önlemlerinin göz ardı edilmesi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com