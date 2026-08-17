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Libya açıklarında göçmen faciası: 7 ölü, 50 kurtarıldı

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Libya açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan tekneden 50 kişi kurtarıldı, 7 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılanlar arasında 29 refakatsiz çocuk bulunuyor; 2 kişinin sağlık durumu ağır.

Libya açıklarındaki uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan teknedeki 50 kişinin kurtarıldığı, yolculuk sırasında hayatını kaybeden 7 göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Akdeniz'i geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri kurtaran İtalya merkezli sivil toplum kuruluşu Emergency'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Libya'nın arama-kurtarma (SAR) bölgesindeki uluslararası sularda Somali ve Mısır uyruklu 50 düzensiz göçmenin kurtarıldığı kaydedildi.

Kurtarılanlardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen açıklamada, göçmenlerin bulunduğu tekneden 7 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, kurtarılan göçmenler arasında 29 refakatsiz çocuk bulunduğu ifade edildi.

Göçmenler için Bari Limanı tahsis edildi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da bir şekilde kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası veya Malta oluyor.

Akdeniz'in bu kısmında, göçmenleri kurtarma operasyonlarını genellikle Avrupa devletleri yerine Avrupa merkezli STK'ler yapıyor.

Öte yandan, teknelerin olumsuz deniz ve hava koşulları sebebiyle alabora olması ya da kapasitelerinin çok üzerinde dolu olması dolayısıyla yaşanan susuzluk, havasızlık ve egzoz gazı zehirlenmesi gibi nedenlerle her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA
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