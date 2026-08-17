Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı

Yüksek rakımlı yaylada kovanlarının başında üretim yapan kadın arıcı, arılarıyla arasındaki bağı anlatmak isterken beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldı. Onlarca arının gazabına uğrayan kadın, aldığı sokmalar sonucu yüzünün tanınmaz hale gelmesine aldırış etmeden çektiği videoyu paylaştı.

"BAYAĞI İÇTEN BİR BAĞ OLMUŞ!"

Yüzü ve göz kapakları tamamen şişmiş halde arılarına olan sevgisinden bahseden kadının görüntüsü, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce etkileşim aldı. Kullanıcılar, kadının bu haline esprili yorumlarla karşılık verdi.

Görüntülerin altına gelen dikkat çekici yorumlardan bazıları şunlar oldu:

Böyle bağ mı olur arkadaş, resmen düşmanlık bu!

Arılarla pek yakınlık kuramamış gibi sanki...

Bayağı içten ve derin bir bağ olmuş, canı canına katmışlar!

Kaynak: Haberler.com