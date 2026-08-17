Haberler

Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı

Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı Haber Videosunu İzle
Brezilyalı fenomenin dehşet anları: 2 metrelik köpekbalığı bacağını kaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Tayane Dalazen, katıldığı dalış turunda 2 metreyi aşan bir köpekbalığının saldırısına uğradı. Talihsiz kadını uyluk bölgesinden ısırıp suyun altına çeken dev canlı bir süre sonra serbest bırakırken, fenomenin ölümden döndüğü dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

  • Brezilyalı sosyal medya fenomeni ve avukat Tayane Dalazen, dalış turunda 2 metreden uzun bir köpekbalığının saldırısına uğradı ve uyluk bölgesinden ısırılarak suyun altına çekildi.
  • Dalazen, tur organizatörlerinin köpekbalıklarını turistlerle temas kurmaya zorlamak amacıyla beslediğini sonradan öğrendiğini aktardı.
  • Dalazen'in saldırı anına ilişkin paylaştığı video kısa sürede viral olarak milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Brezilyalı sosyal medya fenomeni ve Avukat Tayane Dalazen, katıldığı bir dalış turunda 2 metreden uzun bir köpekbalığının saldırısına uğradı.

"TURİSTLERLE ETKİLEŞİM İÇİN BESLİYORLARMIŞ"

Olay, turistlerin katıldığı bir köpekbalığı dalışı sırasında meydana geldi. 37 yaşındaki Dalazen, su altındaki ölümle burun buruna geldiği anları saniye saniye kaydetti.

BBC'nin aktardığı bilgilere göre Dalazen, dalış esnasında köpekbalıklarının normalden çok farklı hareket ettiğini ve su yüzeyine yakın seyrettiklerini fark ettiğini belirtti.

Bölgede çok sayıda köpekbalığı olduğunu vurgulayan fenomen, tur organizatörlerinin hayvanları turistlerle temas kurmaya zorlamak amacıyla beslediğini sonradan öğrendiğini aktardı.

UYLUK BÖLGESİNDEN ISIRIP SUYUN ALTINA ÇEKTİ

Dalış sırasında bacağında aniden büyük bir baskı hissettiğini ifade eden Tayane Dalazen, dehşet anlarını anlatırken sakin kalmaya çalıştığını belirtti.

2 metreden uzun olduğu değerlendirilen köpekbalığı, genç kadını doğrudan uyluk bölgesinden yakaladı. Talihsiz fenomeni birkaç saniye boyunca suyun altında tutan köpekbalığı, ardından serbest bıraktı. 

Kendi imkânlarıyla sudan çıkmayı başaran Dalazen'in uyluk bölgesinde derin kesikler oluştu.

SALDIRI VİDEOSU MİLYONLARCA KEZ İZLENDİ

Yaşadığı olayı "çok korkutucu" olarak tanımlayan Dalazen, saldırı sırasında hayvana dokunmadığını ancak ona çok fazla yaklaştığını söyledi. Sosyal medya hesabından dehşet anlarına ilişkin kamera kayıtlarını da paylaşan fenomenin videosu kısa sürede viral olarak milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtahsin bueyuekkol:

tadini denedi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği'nden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var

Süper Lig ekibinden Lukaku'ya açık davet: Başımızın üstünde yeri var
Beşiktaş'ta Avrupa kadrosu güncellendi

Beşiktaş'ta Avrupa kadrosu değişti
Trabzonspor, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Trabzonspor kadroyu açıkladı
Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu

Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a rakip oldu
Ederson sonunda muradına eriyor

Sonunda muradına erdi
Galatasaray'dan Amedspor'a transfer

Galatasaray'dan Amedspor'a gitti!
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın

Düşman kardeşler! Yeni Parti'ye dedikleri kavgada söylenmez