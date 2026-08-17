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'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı
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Kamuoyunda ‘Süleymancılar’ olarak bilinen yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları gün yüzüne çıktı. Kara para aklama, dolandırıcılık ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla tutuklanan Kuriş ailesine ait toplam 191 gayrimenkul tespit edildi. Ailenin 'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen İzmir'deki Kalem Adası'nın da 258 dönümlük bölümünü 45 milyon dolarlık karşılığında satın aldığı öğrenildi.

  • Kuriş ailesi adına toplam 191 gayrimenkul kaydı tespit edildi; bunların 138'i Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş'in üzerinde.
  • İzmir'in Dikili ilçesindeki 'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın 258 dönümlük bölümü 2021'de Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildi ve aile adaya yaklaşık 45 milyon dolar ödedi.
  • Soruşturmada Alihan Kuriş'in evindeki çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası; kardeşinin adresinde ise 200 kilo külçe altın ele geçirildi.

Kamuoyunda ‘Süleymancılar’ olarak bilinen yapılanmanın lideri olan ve ‘kara para aklama’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlamalarıyla tutuklanan Alihan Kuriş ve ailesinin tapu kayıtları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında Kuriş ailesi adına toplam 191 gayrimenkul kaydı bulunduğun tespit edilirken, bunlar arasında İstanbul ve Sakarya'nın yanı sıra İzmir, Antalya ve Bolu'da yer alan çok sayıda taşınmaz öne çıktı.

ÇOĞUNLUĞU ANNESİNİN ÜZERİNE KAYITLI

Soruşturma dosyasındaki tapu kayıtlarında, Kuriş ailesi içerisinde en fazla taşınmazın Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına bulunduğu belirlendi. Anne Kuriş'in adına kayıtlı 138 aktif taşınmaz tespit edildi. Kayıtlarda konut ve iş yerlerinin yanı sıra arsa ve tarım arazilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mahmut Sabri Kuriş'in üzerinde 26, Alihan Kuriş'in üzerinde 14, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in üzerine ise 13 taşınmaz bulunduğu kaydedildi.

Alihan Kuriş

'EGE'NİN MALDİVLERİ' OLARAK ANILAN ADA DA KAYITLARDA

Dosyadaki kayıtların dikkat çeken ayrıntılarından biri ise İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli'de bulunan Kalem Adası oldu. 'Ege'nin Maldivleri' olarak anılan adanın 258 dönümlük bölümünün 2021 yılında Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildiği ortaya çıktı. Kuriş ailesinin adadaki taşınmazlar için yaklaşık 45 milyon dolar ödeme yaptığı öne sürüldü.

EVİNDEKİ ÇELİK KASADAN SERVET ÇIKMIŞTI

Öte yandan soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in evinde yapılan aramada ele geçirilen çelik kasadan çıkanlar da gündeme gelmişti. Kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası bulunduğu belirlenmişti.

Kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında da tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirilmişti.

Tutuklanan Alihan Kuriş ise emniyet ve savcılıktaki ifadelerinde ziynetlerin bir bölümünün eşiyle düğünlerinde takılan takılar, bir bölümünün ise çocuklarına verilen hediyeler olduğunu ileri sürerek “Bunların tamamı benim ailemin birikimidir.” savunmasını yaptı. 

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Turizm bakanının adalarını da bir saysanız 10 günlük haber çıkar

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Haber YorumlarıA B:

Daha neler göreceğiz acaba

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Haber Yorumlarıi.icli6368@gmail.com:

Dinden bahsedenden uzak durmak lazım.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Aidiyet duygusu ağır basarsa kişi varını yoğunu verir ama verdikleri şahşaha içinde yaşıyormuş. Ne gam...

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Haber Yorumlarısadri3728@gmail.com:

Beyler Alihan beyin sülalesi daha süleymancılar cemaati bile kurulmamışken cumhuriyet döneminin en zengin sülalelerinden birisidir. Yapay zekadan yazın kendiniz görün.

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Haber YorumlarıSam Fisher:

Tabi canım.bunların zenginlikleri taaa lidyalılardan geliyor.hatta ilk parayı tedavüle sokanda bunlardı.amerikanın kesfinde Cristif kolombun cebine harçlık koyanda bunlarn sülalesiydi.hattta tarih kitaplarında Amerika kıtasının bir bölümünün süleymancıların olduğu bile yazar.:)))

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Haber YorumlarıRIZGAR:

yav he he.

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Haber YorumlarıVkanat:

eğer buralara verilen paralar bizim fakir çocuklar okullarda okurken yurtlarda iaşe olarak verilen paralarsa (söylemeye dilim varmıyor)

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