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Gaziantep'te Otobüs-Tır Çarpışması: 2 Ölü, 22 Yaralı

Gaziantep'te Otobüs-Tır Çarpışması: 2 Ölü, 22 Yaralı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsünün bir tırla çarpışması sonucu otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç. hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Gaziantep'in Nurdağı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Konya-Kahta seferini yapan yolcu otobüsü Nurdağı mevkiinde tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcu ve otobüs personeline ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralı 22 yolcu, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada otobüs şoförü T.D. ile muavin M.S.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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