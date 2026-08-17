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Ederson sonunda muradına eriyor

Ederson sonunda muradına eriyor
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson'un Lyon maçında oynayıp oynayamayacağı merak konusuydu. Basın toplantısında açıklamalarda bulunan İsmail Kartal, "Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda'' sözleriyle müjdeyi verdi.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki kritik Lyon karşılaşması öncesinde Brezilyalı kaleci Ederson’un durumu netlik kazandı.

İSMAİL KARTAL'DAN EDERSON AÇIKLAMASI

Cezası nedeniyle Trendyol Süper Lig’deki Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyen tecrübeli eldivenin, zorlu Lyon maçında görev alıp alamayacağı merak konusuydu. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin resmi açıklamayı yaptı.

''OYNAYABİLECEK DURUMDA''

Soru-cevap bölümünde gazetecilerin Ederson'un durumunu sorması üzerine konuşan İsmail Kartal, Brezilyalı kalecinin sakatlık veya engel durumunun bulunmadığını belirterek "Ederson yarın kadroda olacak. Şu an oynayabilecek durumda." ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adamın bu açıklamasıyla birlikte, kritik mücadele öncesinde kaledeki belirsizlik de son bulmuş oldu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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