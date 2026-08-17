Bodrum'da Ana İsale Hattı Patladı, Araç Camı Kırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Patlamanın ardından borudan çıkan tazyikli su metrelerce havaya yükselirken, basınçla çevreye savrulan taş parçaları yoldan geçen lüks bir aracın arka camının kırılmasına neden oldu.

Olay, bugün akşamüstü Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Ana isale hattının patlamasıyla birlikte borudan yüksek basınçla çıkan su, kısa sürede metrelerce yüksekliğe ulaştı. Çevreye yayılan su nedeniyle bölgede büyük bir hareketlilik yaşanırken, patlamanın etkisiyle boru çevresindeki taş ve parçalar da yola doğru savruldu. Bu sırada yoldan geçen lüks bir aracın arka camına isabet eden taş parçaları, camın kırılmasına neden oldu. Araçta maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, arızanın giderilmesi ve bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için çalışma başlattı. Patlamanın nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı