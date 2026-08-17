Kıvanç Tatlıtuğ ve Toprak Razgatlıoğlu'ndan şaşırtan buluşma! Atış yaptılar

Türkiye'nin tanınan oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez poligonda görüntülendi. Tatlıtuğ, milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte atış eğitimi yaptı.

Tatlıtuğ ve Razgatlıoğlu'nun güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen atış eğitimindeki anları kameraya yansıdı. İkilinin keyifli halleri dikkat çekerken, atış eğitiminde ikiliye başka kişiler de eşlik etti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un poligonda atış eğitimi aldığı anların yeni projeleriyle bağlantılı olup olmadığı ise merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com