62 yıllık gelenek: Kur'an kursu öğrencilerine bisiklet ve tablet

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Tekkeköy'de yaz Kur'an kurslarına katılan çocukların ödüllendirildiği gelenek 62 yıldır sürdürülüyor.

Kırsal Tekkeköy Mahallesi'ndeki caminin inşa edildiği 1964 yılından bu yana sürdürülen gelenek kapsamında bu sene de çocuklar ödüllendirildi.

Yaz mevsimi boyunca eğitim alan 10'u kız 21 çocuk için mezuniyet ve hatim programı düzenlendi.

Mahalle sakinlerinin yanı sıra şehir dışındaki hayırseverlerin de desteğiyle temin edilen 10 bisiklet, 7 tablet ve 4 akıllı saat, kursiyer çocuklara armağan edildi. Çocuklar, hediyelerle sevinç yaşadı.

Programın ardından mahalleli kadınlar tarafından imece usulüyle hazırlanan helva, ayran ve çiğ köfte ikram edildi.

Tekkeköy Camisi İmam Hatibi Ümit Onat, AA muhabirine, 5 yıldır görev yaptığı mahallede çocukların eğitimine ve gelişimine özel bir önem verdiklerini söyledi.

Yaz Kur'an kursu geleneğinin 62 yıldır aralıksız sürdüğünü, bunu teşvik edici ödüllerle destekleme uygulamasını ise son 3 yıldır daha kapsamlı hale getirdiklerini anlatan Onat, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın sevincini ve işin samimiyetini gören vatandaşlarımız katılımı artırınca biz de daha büyük ödüller dağıtmaya başladık. Çocuklarımızın camiye ve derslere olan şevkini artırmak adına rekabetçi bir ortam oluşturup ödüller vadediyoruz. Bu yıl evlatlarımıza imece usulüyle yaklaşık 250 bin liralık bir destek sağladık. Faydalı da oldu, karşılığını fazlasıyla aldık. Kampanyamıza köyümüzden, İnegöl'den ve hatta şehir dışından destek veren herkese teşekkür ediyorum."

"Bu güzel gelenek halen devam ediyor"

252 nüfuslu Tekkeköy Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Yıldırım da geleneksel törenin kendi çocukluğundan bu yana aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

Kendisinin de küçükken aynı camide eğitim aldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"62 yıldır ben bildim bileli bu tören düzenlenir. Çocuklarımız okutulur, mükafatlandırılır. Son 3-5 senedir mahallelimizin ve hayırseverlerimizin imkanlarıyla verilen hediyeler daha da büyüdü. Ben de küçükken burada okudum, o zamanlar da paralar veya çeşitli hediyeler verilerek çocuklar sevindirilirdi. Bu güzel gelenek halen devam ediyor. Bu yıl da hocamız ve hayırsever vatandaşlarımız tarafından derecelerine göre çocuklarımıza hediyeleri takdim edildi."

Kaynak: AA