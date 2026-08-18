Yeni sezonda balık bolluğu: Palamut ve hamsi müjdesi

Denizlerdeki av yasağının kalkmasına sayılı günler kala, olta balıkçılarının Marmara ve Karadeniz açıklarında tuttukları palamut ve hamsi balığı, yeni sezondaki bolluğa işaret etti. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "Oltamızı hangi bölgeye atarsak, Palamut, Hamsi, Sardalya ile karşılaşıyoruz. Halkımız bu yıl bol bol balık yiyecek gibi" dedi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan ve 1 Eylül'de son bulacak olan avlanma yasağının bitmesine sayılı günler kala, balıkçıların yüzünü güldüren haberler gelmeye başladı. Marmara Denizi ve Karadeniz açıklarında oltayla tutulan palamutların görüntülerinin sosyal medyada da yayınlanmasının ardından gözler denizlere çevrildi. Geçtiğimiz sezonda az miktarda çıkan Palamut bu sene bol olacağına işaret edildi.

Türkiye Deniz Canlıları Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, "4 aydan sonra Karadeniz'den Marmara'dan balık fışkırıyor. Oltamızı hangi bölgeye atarsak, Palamut, Hamsi, Sardalya ile karşılaşıyoruz. Halkımız bu yıl bol bol balık yiyecek gibi. Çünkü her bölgede balık var. Deniz der ki'rastgele' rast gelirse tutulur. Geçen sene hamsi çok bol oldu. Palamut'u avlayamadık. Az oldu. Bu sene daha çok gözüküyor. İşareti de her bölgede oltamıza Palamut ve hamsi bol miktarda geliyor. Benim Balıkçı Kenan olarak görüşüm, Türkiye haricinde yurt dışına bile göndereceğiz bu lezzetli balıkları. Balık balıkçıya beni sat der. Balıkçılar rekabet halinde bir an önce satmaya çalışıyorlar. Balığın 1 günlük olanı altın, ikinci güne kaldı mı gümüş, üçüncü güne kalırsa tenekedir. O yüzden balıkçılar yarış halinde bir an önce satmaya ertesi gün taze taze balıkları tutmaya gayret gösterir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı