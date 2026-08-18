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Çorum'dan Dünya Turuna Bisikletle Yola Çıktı

Çorum'dan Dünya Turuna Bisikletle Yola Çıktı
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Sınıf öğretmeni Savaş Öztorun, 13 yılda 3 kez Türkiye ve Avrupa'yı bisikletle gezdikten sonra 2 yıl sürecek dünya turuna Çorum'dan başladı. Japonya ve Avustralya'yı da kapsayan rotada, bisiklet kültürünün yaygınlaşması için de farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bisikletle 13 yılda 3 kez Türkiye turu yapan ve Avrupa'nın çok sayıda ülkesini gezen bisiklet tutkunu, en büyük hayalini gerçekleştirmek için memleketi Çorum'dan pedalla dünya turu yapmak için yola çıktı.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde 26 yıldır sınıf öğretmenliği yapan Savaş Öztorun, 13 yıl önce bisikletle tanıştı. Bisikletlere büyük ilgi duymaya başlayan Öztorun, 3 kez Türkiye turu yaparken, Avrupa'nın çok sayıda ülkesini ise bisikletle gezdi. Yıllardır çocuklara bisiklet eğitimi veren Öztorun, hayalini gerçekleştirmek için bisikletle dünya turuna çıktı. Öztorun, "dünyanın merkezi" olarak anılan Çorum'dan yola çıktı. Öztorun'un Japonya ve Avustralya'ya kadar uzanacak yolculuğu 2 yıl sürecek.

"Uzun bir yol olacak"

Dünya turuna 'dünyanın merkezi'nden başlamak istediğini ifade eden Öztorun, "Kendim de aslen Çorumluyum. 13 yıl önce bisiklete ilgi duymaya başladım ve 13 yılda bisikletle çeşitli yerleri gezdim. Avrupa'nın hemen hemen her ülkesine bisikletle gittim. Türkiye'yi 3 kez bisikletle dolaştım. Artık dünya turu yapmaya karar verdim. Uzun bir yol olacak. Zor değil ama düşünüldüğü kadar da kolay değil. Okullarda da bisiklet eğitimi verdim. Dünya turunu bitirdikten sonra Çorum'un bir bisiklet şehri olması için çalışmalar yapacağım. 10 gündür bu konuda çalışma yapıyorum" dedi.

"Tekrar dünyanın merkezi Çorum'a geleceğim"

Rotasıyla ilgili bilgi veren Öztorun, "Şu anda Gürcistan'a doğru yola çıkıyorum. Ardından Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Hindistan, Japonya ve Avustralya'ya ulaşmayı hedefliyorum. İki yıllık bir yolculuk olacak. Daha sonra tekrar dünyanın merkezi Çorum'a geleceğim" diye konuştu.

Araç sürücülerinden trafikte bisikletliler için daha dikkatli olmasını isteyen Öztorun, "Bisiklet kültürünün yaygınlaşması gerekiyor. Bisikletlilere daha fazla dikkat edilmesi ve saygı duyulması gerekir. Özellikle sürücülerimiz, bisikletlilere daha fazla dikkat edin" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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