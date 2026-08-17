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Ukrayna İHA Saldırısına Uğrayan Gemi İçin Boğaz Trafiği Durdu

Ukrayna İHA Saldırısına Uğrayan Gemi İçin Boğaz Trafiği Durdu
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Karadeniz’de Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Belize bayraklı "M/V New Victory" isimli dökme yük gemisinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan Belize bayraklı "M/V New Victory" isimli dökme yük gemisinin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak kapatıldı.

Karadeniz'de Rusya'nın Taman Limanı'na doğru belirlenen rota üzerinde ilerlerken Ukrayna'ya ait 5 İHA'nın saldırısına uğrayan Belize bayraklı "M/V New Victory" (IMO: 9159050) isimli dökme yük gemisi için kurtarma operasyonu başlatıldı. 24 Temmuz gecesi gerçekleşen saldırı sonucu geminin köprü üstü (kaptan köşkü) ağır hasar alırken, yaralanan gemi kaptanı tedavi altına alındı. Saldırıda makinesi de çalışmaz hale gelen 169,51 metre uzunluğunda ve 25,5 metre genişliğindeki gemi, bugün saat 14.00'te KEGM Kurtarma 9, Kurtarma 12 ve Nazım Tur römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek en yakın tersaneye götürülüyor. Operasyon nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, geçici bir süreyle çift yönlü olarak askıya alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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