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Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor

Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor Haber Videosunu İzle
Bu nasıl gelenek? Gelinin yüz ifadesi olan biteni özetliyor
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Gelin çıkarma merasimi sırasında bir akrabanın "Babanın ayağını öpmeyecek misin?" sorusu evde soğuk rüzgarlar estirdi. Tepkisini bakışlarıyla ortaya koyan gelinin imdadına babası yetişti.

Gelin çıkarma töreni sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Duygusal anların yaşandığı evden çıkış esnasında, gelenek vurgusu yapmak isteyen bir akrabanın beklenmedik çıkışı ortamı bir anda gerdi. 

SORUYA BAKIŞLARIYLA TEPKİ GÖSTERDİ

Evden ayrılmak üzere olan geline yaklaşan bir akraba, herkesin içinde “Babanın ayağını öpmeyecek misin?” sorusunu yöneltti. Yersiz soru karşısında şaşkınlık ve rahatsızlık yaşayan gelin, tepkisini sert bakışlarıyla gösterdi. Salonda bir anda buz gibi bir hava esti.

BABA "GEREK YOK" DEDİ 

Kızının yaşadığı huzursuzluğu ve ortamdaki gerilimi fark eden baba ise duruma hemen müdahale etti. Yakışıksız ısrar karşısında olgun bir tavır sergileyen baba, "Gerek yok" diyerek araya girdi ve kızına elini öptürdü.

Kaynak: Haberler.com
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