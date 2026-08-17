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Bayraktar İHA ile Arnavutluk'ta Büyük Operasyon

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Arnavutluk polisi, uzun zamandır aranan silahlı bir şüphelinin yerini Bayraktar İHA ile yapılan izlemeler sayesinde tespit ederek yakaladı.

Arnavutluk polisi, uzun zamandır aranan silahlı bir şüphelinin yerini Bayraktar İHA ile yapılan izlemeler sayesinde tespit ederek yakaladı.

Arnavutluk'un en çok aranan şüphelilerinden biri olan Ylli Zalla, Bayraktar İHA destekli operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Sabah saatlerinde düzenlenen "Kaçışın Sonu" isimli operasyonla Zalla'nın Fushe-Kruje şehrine bağlı Zalle'de, kendi evinin yakınlarındaki başka bir evde saklandığı tespit edildi.

Özel kuvvetler ve yerel polis güçlerinin de destek verdiği operasyonda ormanlık alanda yakalanan Zalla'nın yakalandığı sırada üzerinde bir Kalaşnikof tüfek ile üç şarjör bulundu.

Polisten uzun süre kaçmayı başaran Zalla'nın yakalanması, polisin Bayraktar İHA'ların kullanımına başvurmasıyla mümkün oldu. Arnavutluk medyasındaki haberlere göre Tiran polisi, Zalla'nın bulunduğu bölgeyi günlerce Bayraktar İHA ile gözetim altında tuttuktan sonra saklandığı yeri tespit ederek operasyon gerçekleştirdi.

Zalla 2025'ten bu yana aranıyordu

Arnavutluk'ta 2025 yılı kasım ayında iki kişinin öldürüldüğü bir suikasttaki rolü nedeniyle polis tarafından aranan 49 yaşındaki Zalla'nın 20 Şubat'ta evinin çevresinde yapılan kontroller sırasında çok sayıda silah, patlayıcı, mühimmat, uyuşturucu madde, polis üniformaları ve yasa dışı malzemeler bulunmuştu.

Polisin 23 Haziran'da Zalla'nın yakalanmasına yönelik operasyonlar kapsamında yaptıkları aramalarda şüphelinin evinde bu kez dolu bir tabanca, bir cep telefonu, mühimmat ve bir frekans dedektörü olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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