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Bilecik'te Yangın Riski İçin Yeni Tedbirler

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Bilecik Valiliği, kırsal alanlarda kıvılcım oluşturan ekipmanların kullanımında yangınları önlemek için genel emir yayımladı. Çalışma öncesi bildirim, 10 metre temizlik, yangın söndürme tüpü ve gözetim zorunlu hale getirildi.

Bilecik'te yangın riskine karşı kıvılcım oluşturan ekipmanların kullanımına yönelik yeni tedbirler alındı.

Bilecik Valiliği tarafından, kırsal alanlarda kaynak makinası, spiral, taşlama makinası, kesme ve benzeri kıvılcım oluşturan makine ve ekipmanların kullanımından kaynaklanabilecek yangınların önlenmesi amacıyla Genel Emir yayımlandı. Vali Faik Oktay Sözer, konuyla ilgili olarak "13 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe giren Genel Emir kapsamında, il sınırları içerisinde il ve ilçe merkezleri dışındaki köy, orman köyleri ve kırsal mahallelerde tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, maden ocağı, çiftlik ve hayvancılık tesisi gibi yangın riski taşıyan açık alanlarda gerçekleştirilecek çalışmalar için çeşitli tedbirler getirildi. Buna göre, söz konusu ekipmanlarla çalışma yapacak gerçek veya tüzel kişilerin faaliyete başlamadan önce çalışmanın yapılacağı yeri bağlı bulunduğu jandarma veya polis birimine bildirmesi gerekiyor. Bildirimler şahsen, telefonla veya 112 Acil Çağrı Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Çalışma öncesinde alanda bulunan ot, anız, yaprak, çalı, talaş, akaryakıt, plastik, ahşap ve diğer yanıcı maddelerin en az 10 metre mesafeye kadar temizlenmesi istenirken, çalışma sırasında en az 6 kilogram kapasiteli ABC tipi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpünün hazır bulundurulması zorunlu hale getirildi. Çalışmanın niteliğine göre su tankeri, su yüklü araç veya yeterli miktarda su ihtiva eden yangın müdahale ekipmanlarının da hazır bulundurulması kararlaştırıldı. Kıvılcım ve sıcak parçacıkların çevreye yayılmasını önleyecek tedbirlerin alınması ve çalışma alanının faaliyet süresince gözetim altında tutulması da Genel Emir kapsamında zorunlu hale getirildi. Bilecik'te özellikle yaz aylarında kırsal alanlarımızda yangın riskini artırabilecek her türlü faaliyete karşı gerekli tedbirleri alıyoruz. Kaynak, spiral ve taşlama gibi kıvılcım oluşturan ekipmanların bilinçsiz ve tedbirsiz kullanılması, kuru ot ve bitki örtüsünün bulunduğu alanlarda kısa sürede büyük yangınlara neden olabilir. Vatandaşlarımızın belirlenen kurallara hassasiyetle uymalarını ve herhangi bir yangın riskinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni derhal bilgilendirmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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