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Milas'ta Tur Otobüsü TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 8 Yaralı

Milas'ta Tur Otobüsü TIR'a Çarptı: 2 Ölü, 8 Yaralı
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Muğla'nın Milas ilçesinde, sabah saatlerinde bir tur otobüsü aynı yönde giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan yolcular itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Güzergahta ulaşım bir süre aksadı, soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde tur otobüsü, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Milas-Selimiye kara yolunda meydana geldi. Hamit Torun'un kullandığı 34 MAA 824 plakalı tur otobüsü, önünde seyreden 48 YL 810 TIR'a çarptı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığını belirlendi. Otobüste sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Güzergahta ulaşım bir süre aksarken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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