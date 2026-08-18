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Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de sıcak saatler! Yıldız ismin menajeri İstanbul'a geldi
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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Hollandalı futbolcunun menajeri İstanbul'a geldi. Menajer, Oosterwolde'nin sarı-lacivertli takımdaki geleceğini görüşmek üzere yönetimle masaya oturacak.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin geleceğiyle ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Oosterwolde'nin menajeri İstanbul'a geldi. Menajerin İstanbul'a gelişinin ardından Fenerbahçe yönetimiyle bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Yapılacak görüşmenin ana gündem maddesini Oosterwolde'nin Fenerbahçe'deki geleceği oluşturacak. Tarafların gerçekleştireceği toplantının ardından Hollandalı futbolcunun durumunun daha net bir hal alması bekleniyor. Oosterwolde'nin menajerinin İstanbul'dan yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

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