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Ünlü oyuncudan sevindiren dönüş! 11 ay sonra yeniden setlerde

Ünlü oyuncudan sevindiren dönüş! 11 ay sonra yeniden setlerde
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Geçirdiği karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuşan Ufuk Özkan, 11 aylık aranın ardından yeniden kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, yeni projesiyle setlere dönüş yaptı.

Uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak kalan Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi. Geçirdiği karaciğer naklinin ardından toparlanan 51 yaşındaki oyuncu, 11 aylık aranın ardından yeniden setlere çıktı.

Ufuk Özkan, yeni projesinde “Kaymakam”karakterine hayat verecek. Setten ilk karesini paylaşan oyuncu, dönüşünü "11 aylık uzun bir sakatlıktan sonra yeşil sahalara döndüm” notuyla duyurdu.

Öte yandan Özkan, hastalık sürecinde yaşadığı bazı hayal kırıklıklarını da daha önce anlatmıştı. Zor günlerinde bazı yapımcı ve oyuncu arkadaşlarının kendisini aramadığını belirten ünlü oyuncu, “Bırakın aramayı, mesaj dahi atmayan ağabeylerim, yapımcılar ve oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü gösterdi.” demişti.

Özkan, bu kişilerle ilgili “Kimseye kırgınlığımı belli etmedim; hepsini direkt engelledim ve hayatımdan sildim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞeneray Kılınçarslan:

kardeşim bir daha alkol kullanma

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