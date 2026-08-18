Ülkeyi karıştıran görüntü! Halka açık alanda yasak aşk skandalı

Meksika’da çekilen ve kısa sürede viral olan görüntüler ülkede infial yarattı. Üzerlerinde üniformalarıyla görev başında olan iki polisin, gündüz vakti halka açık alanda yaşadığı yasak aşk bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin İnternet ortamına düşmesinin ardından kamuoyunda büyük bir tepki dalgası oluştu. Kullanıcılar, emniyet teşkilatının itibarını zedeleyen ve görev bilincinden uzak bu davranışı sert bir dille eleştirirken, emniyet birimlerinden skandala karışan memurlar hakkında soruşturma açılması talep edildi.

Kaynak: Haberler.com