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Sri Lanka'da rekor boyutta mesane taşı

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Sri Lanka'da doktorlar, bir hastanın mesanesinden 3,1 kg ağırlığında ve yaklaşık 17 cm genişliğinde, yeni doğan bebek ağırlığında dev bir taş çıkardı. Bu, kayıtlara geçen en büyük mesane taşı olarak nitelendiriliyor.

Sri Lanka'da doktorlar, bir kişinin mesanesinden 3,1 kilogram ağırlığında yaklaşık 17 santimetre genişliğinde taş çıkardı.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka'nın doğusundaki Trincomalee kentinde bir hastanede doktorlar, inme geçirmesinin ardından hastaneye yatırılan 55 yaşındaki hastanın mesanesinde taş olduğunu tespit etti.

Doktorlar, geçen hafta yaptıkları ameliyatla hastanın mesanesindeki taşı çıkardı.

Ameliyatı yürüten Doktor Prahalahan Balakrishnan, yaptığı açıklamada 3,1 kilogramlık, yaklaşık 17 santimetre genişliğindeki mesane taşının neredeyse yeni doğan bebek ağırlığında olduğuna dikkati çekerek "Eldeki kayıtlara göre bu, kaydedilen ve ameliyatla çıkarılan en büyük mesane taşı." ifadesini kullandı.

Hastanın 5 ila 10 yıldır mesanesinde bu taşı taşıyor olabileceği tahmininde bulunan Balakrishnan, 55 yaşındaki adamın durumunun iyi olduğunu, diğer sağlık sorunları için hastanede tedavisine devam edeceğini aktardı.

Mesanenin tamamen boşalmaması sonucu kalan idrarın içindeki mineraller ve atık maddelerin kristalleşmeye başlaması sonucu mesane taşları oluşabiliyor.

Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki kayıtlara göre bir hastadan ameliyatla çıkarılan en büyük mesane taşı, 2003'te Brezilya'da kayıtlara geçmişti. Bu hastadan, 1,9 kilogram ağırlığında ve 17,9 santimetre uzunluğunda taş çıkarılmıştı.

Kaynak: AA
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