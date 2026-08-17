Acun Ilıcalı, Beşiktaş'a transferde rakip oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Hull City, yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hull City, Beşiktaş'ın da uzun süredir ilgilendiği Kevin Danois için harekete geçti.

HULL CITY DANOIS'İN PEŞİNDE

İngiliz temsilcisi, aslında Everton'ın orta saha oyuncusu Tim Iroegbunam'ı renklerine bağlamaya hazırlanıyordu. Ancak 23 yaşındaki Iroegbunam'ın beklenmedik sakatlığı ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Hull City'yi alternatif arayışlarına itti ve hedefler yeniden 22 yaşındaki orta saha Kevin Danois'e çevrildi.

JAKIROVIC'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, transfere dair konuşarak "Tim Iroegbunam'ın sakatlanması, hem Everton hem oyuncu hem de bizim adımıza büyük bir talihsizlik oldu. Bu gelişme üzerine orta saha arayışlarımız sürüyor. Benim şahsi tercihim Kevin Danois. Onu takımda görmeyi çok isterim fakat bu transfer hiç kolay değil. Auxerre oyuncusuna çok değer veriyor ve onu elden çıkarmak istemiyorlar. Yine de liste üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

PİYASA DEĞERİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen Kevin Danois'in, kulübü Auxerre ile 2029 yılına kadar geçerli uzun süreli bir sözleşmesi bulunuyor.