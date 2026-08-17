Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic için videolu paylaşım! Hülya Avşar sürprizi

Süper Lig devi Beşiktaş, kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Sırp yıldız Dusan Vlahovic için “The Black Eagles Society Resurrection II'' başlıklı bir video paylaştı.

HÜLYA AVŞAR SÜRPRİZİ

Hazırlanan transfer videosunda ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın da yer alması futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. Hülya Avşar dışında ünlü oyuncu Berkay Ateş ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Necip Uysal ile Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de yer aldı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan video kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alarak büyük beğeni topladı.