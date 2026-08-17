Kerem Aktürkoğlu'ndan eleştirilere karşı olay cevap

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AVANTAJ ELDE ETMEK İSTİYORUM"

Lyon mücadelesinde avantajlı bir skor almak istediklerini belirten Kerem Aktürkoğlu, "Yarınki maçta da takım arkadaşlarıma, camiama, taraftarlarımıza, hocamıza inanıyorum. Hocamız bize inanıyor. Güzel bir avantaj elde etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz. Kimin oynadığı çok önemli değil, bizim camia olarak bir hedefimiz var. Saha içinde kimle oynarsam oynayayım iyi anlaştığımı düşünüyorum." dedi.

"ELEŞTİRİLMEDİĞİM BİR DÖNEM YOK"

Geride bıraktığımız sezondan bu yana kendisine yapılan eleştirilere cevap veren milli yıldız, ''Benim kariyerim boyunca eleştirilmediğim hiçbir dönem yoktur muhtemelen. Eleştirileri olumsuz olarak kendime yüklemek istemiyorum, bunu fırsat olarak görüyorum ben her zaman. Eleştirileri olumlu tarafa çevirebilecek olan sizsiniz.'' şeklinde konuştu.