Haberler

Filipinler'de liseye silahlı saldırı: 4 ölü, 9 yaralı

Filipinler'de liseye silahlı saldırı: 4 ölü, 9 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filipinler'in güneyindeki Zamboanga kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 2 öğrenci ve 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Saldırganın lise son sınıf öğrencisi olduğu tahmin ediliyor. Devlet Başkanı Marcos, kapsamlı soruşturma ve güvenlik önlemlerinin artırılması talimatı verdi.

Filipinler'in güneyindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

SALDIRGAN, SON SONIF ÖĞRENCİSİ

Manila Times gazetesinin haberine göre Ulusal Soruşturma Bürosu (NBI) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Zamboanga kentindeki bir lisede derslerin başlamasından kısa süre önce silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, okula tabanca ile gelen saldırganın lise son sınıf öğrencisi olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

2'Sİ ÖĞRENCİ 4 ÖLÜ, 9 YARALI

İlk belirlemelere göre saldırıda 2 öğrenci ile 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, saldırının nedeninin ve okuldaki olası güvenlik açıklarının belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DEVLET BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr olaya ilişkin açıklamasında, güvenlik birimlerine saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatını verdi.

Marcos ayrıca yetkililerden, okullar ve yerel topluluklarla işbirliği içinde öğrencilerin güvenliğini sağlayacak önlemlerin güçlendirilmesini istedi.

Kaynak: AA
Süleymancılar soruşturmasında yeni ülke! Öğrencileri para kuryesi olarak kullanmışlar

Süleymancılar soruşturmasında yeni bir ülkenin adı çıktı
YKS sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi! Apar topar açıklama yapıldı

Aşiret lideri ile Bahçeli görüşmesinde Kürtçe çeviri krizi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 metre derinlikte bulunan 5 tonluk mühürlü lahitten bakın ne çıktı

3 metre derinlikte bulundu! İşte 5 tonluk mühürlü lahitten çıkanlar

Galatasaray'dan yıldız isim için geri adım! Transfer rafa kalktı

Anlaşma neredeyse tamamdı! Yıldız ismin uçağı iptal oldu
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji açıkladı: İşte 18 Ağustos 2026 hava durumu raporu

O illerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İsmail Kartal'dan Ederson müjdesi

Ve beklenen oldu!

Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek

Sıkı durun! Süper Lig'i sallayacak isim haber yolladı geliyor

'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti

Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları yerini terk etti