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Yargıtay: Satış sonrası kira, yeni ev sahibine ait

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- Yargıtay, aylık kirası peşin ödenen kiralık evin, satın alındıktan sonraki döneme ilişkin bedelinin evin yeni malikine verilmesi gerektiğine hükmetti

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira bedeli peşin alınan evin satışının ardından, satış tarihinden sonraki kısma ilişkin kira bedelinin evin yeni sahibine verilmemesi yönündeki mahkeme kararını hukuka aykırı buldu ve kanun yararına bozdu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ankara'da yaşayan Y.Ö, B.K. adına kayıtlı evi 18 Aralık 2023'te satın aldı. Y.Ö, satın aldığı evdeki kiracıdan 15 Aralık itibarıyla geçerli olan kira bedelini talep etti. Kiracının, kira bedelini evin önceki sahibi B.K'ye ödediğini belirtmesi üzerine Y.Ö, B.K'den bedeli talep etti, ancak talebi reddedildi. Evin yeni sahibi Y.Ö, B.K'ye dava açtı.

Yargılamayı yapan Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, evin satışı sırasında kira bedelini alma hakkının B.K'de olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Adalet Bakanlığı, yerel mahkeme kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozma isteminde bulundu.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere yerel mahkeme kararını bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, kiracının 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ilişkin aylık kirayı B.K'ye ödediği, Y.Ö'nün 18 Aralık'ta evi satın aldığı anımsatıldı.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, 18 Aralık tarihinden itibaren Y.Ö'nün kira sözleşmesinin tarafı olduğuna işaret edilen kararda, "Kiralananı 18 Aralık'ta satın alan davacının, bu tarih itibarıyla kira bedelini tahsil etme yetkisi bulunmakta olup, kira bedelini peşin olarak tahsil eden davalı kiraya veren, satış tarihinden sonraki döneme isabet eden kira bedelini davacıya iade etmekle yükümlüdür." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA
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