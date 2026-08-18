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Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar

Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar Haber Videosunu İzle
Gözleri dönmüş saldırganlar durmak bilmedi! Acımasızca saldırdılar
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Esenyurt'ta iki şahıs, tartıştıkları adamı yol ortasında dakikalarca tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışsa da durmayan şahıslar, yardım çığlıkları atan adama saldırmaya devam etti. Yaşanan o anlar cep telefonunu kamerasına yansıdı.

  • İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde 2 kişi, yol ortasında bir adama tekme ve yumruklarla dakikalarca saldırdı.
  • Saldırganlar, araya giren vatandaşlara rağmen yerde yatan adama tekrar tekrar vurmaya devam etti.
  • Saldırı anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt’ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmada 2 kişi, yol ortasında bir adama  saldırdı. Yerde dakikalarca tekme ve yumrukların hedefi olan adamı çevredeki vatandaşlar güçlükle kurtardı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

YOL ORTASINDA SALDIRDILAR

    Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 2 şahıs, bir adama yol ortasında saldırmaya başladı. Saldırı sırasında yere düşen genç, çığlıklar atarak çevreden yardım istedi. Öfkeli saldırganlar, talihsiz adama dakikalarca tekme ve yumruklarla vurmayı sürdürdü.

    TEKRAR TEKRAR SALDIRDILAR

    Yoldan geçen vatandaşlar duruma müdahale ederek saldırganları engellemeye çalıştı. Ancak gözü dönen şahıslar, araya giren insanlara rağmen yerde yatan adama tekrar tekrar saldırmaya devam etti. Vatandaşların yoğun çabası sonucu dayak yiyen kişi saldırganların elinden güçlükle kurtarıldı. Sokak ortasında yaşanan şiddet anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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