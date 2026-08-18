Çitlekçi halka arz sonuçları açıklandı. Yaklaşık 2,7 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda 36 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamı satılırken, toplam talep halka arz edilen payların yaklaşık 7,83 katına ulaştı. Halka arz sonrasında 556 bin 728 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi. Yatırımcıların gündeminde ise Çitlekçi hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih yer aldı. Peki, Çitlekçi borsada ne zaman işlem görecek? CITAS ne zaman işlem görecek? Detaylar...

ÇİTLEKÇİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş. payları 18 Ağustos 2026 Salı günü Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Şirketin halka arz edilen payları Yıldız Pazar'da yatırımcıların alım satımına açılacak.

Çitlekçi'nin Borsa İstanbul'daki işlem kodu ise CITAS olarak belirlendi. Böylece halka arz kapsamında yatırımcılara dağıtılan paylar 18 Ağustos 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

CITAS NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

CITAS payları 18 Ağustos 2026 Salı günü Borsa İstanbul'da işlem görecek. Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.'nin halka arz edilen payları Yıldız Pazar'da yatırımcıların alım satımına açılacak.

CITAS koduyla işlem görecek payların Borsa İstanbul'daki baz fiyatı ise 73,70 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar 18 Ağustos'tan itibaren CITAS paylarının piyasa hareketlerini takip edebilecek.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

CITAS paylarının Borsa İstanbul'daki baz fiyatı 73,70 TL olarak belirlendi. Çitlekçi halka arzında toplam 36 milyon 500 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara sunuldu.

Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirildi. Halka arz edilen payların tamamı satılırken toplam talep miktarı halka arz edilen payların yaklaşık 7,83 katına ulaştı.

ÇİTLEKÇİ HALKA ARZINDA KAÇ LOT DAĞITILDI?

Çitlekçi halka arzında toplam 36 milyon 500 bin TL nominal değerli pay yatırımcılara tahsis edildi. Payların dağıtımı 556 bin 728 yatırımcıya gerçekleştirildi.

Halka arz kapsamında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 24 milyon 402 bin 436 TL nominal, yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubunda 127 milyon 843 bin 083 TL nominal, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde 101 milyon 816 bin 723 TL nominal ve yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde 31 milyon 643 bin 750 TL nominal talep toplandı.

Taleplerin toplamı 285 milyon 705 bin 992 TL nominal seviyesine ulaştı.

Çitlekçi halka arzında yatırımcıların merak ettiği temel bilgiler bu şekilde sıralanıyor. Şirket payları 18 Ağustos 2026 Salı günü CITAS işlem koduyla Yıldız Pazar'da Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.