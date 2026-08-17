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Nilsu Berfin Aktaş'a Londra'da sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi

Nilsu Berfin Aktaş'a Londra'da sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi Haber Videosunu İzle
Nilsu Berfin Aktaş'a Londra'da sürpriz! Şaşkınlığını gizleyemedi
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Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, eğitim için bulunduğu Londra'da 27. yaşına girdi. Sınıf arkadaşları, ünlü oyuncuya ders sırasında sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Oyunculuk kariyerine “Kuzey Yıldızı İlk Aşk” dizisindeki Gökçe karakteriyle başlayan Nilsu Berfin Aktaş, ardından rol aldığı projelerle adından söz ettirdi. Genç oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

Bir dönem sahne adı Blok3 olan rapçi Hakan Aydın ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Aktaş, şimdilerde eğitimine odaklandı. Yaklaşık 20 gün önce İngilizce dil eğitimi almak için Londra'ya giden oyuncu, yeni yaşına da burada girdi.

17 Ağustos'ta doğum günü olan Aktaş'a sınıf arkadaşlarından sürpriz geldi. Ders sırasında sınıfa çilekli doğum günü pastası getiren arkadaşları, ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Karşısında pastayı gören Aktaş'ın şaşkınlığı ve mutluluğu yüzüne yansırken, sınıf arkadaşlarının hazırladığı kutlamadan görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısarioglanli38:

nasıl değerli bi haber

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Haber YorumlarıKemal Senel:

Ne ara gocadın kız??

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Haber Yorumlarıkenan canli canli:

bunun cilekli pasta da ne yenir be

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