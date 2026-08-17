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Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz

Aziz Yıldırım'dan sert uyarı: Böyle olmaz
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Gençlerbirliği yenilgisi Fenerbahçe'de başta Başkan Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal olmak üzere herkesi kızdırdı. Yıldırım, Kartal ile görüşerek teknik heyeti uyardı ve "Böyle olmaz. İlk yarım saat hariç takım savaşmıyor, çalışmıyor, koşmuyor. Bu mücadeleyle ne şampiyonluk gelir ne de Şampiyonlar Ligi’nde vize alınır'' sözlerini sarf etti.

  • Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında aldığı mağlubiyetle sezonun ilk yenilgisini yaşadı.
  • Başkan Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile görüşerek takımın mücadelesini eleştirdi ve 'Böyle olmaz' diyerek tepki gösterdi.
  • İsmail Kartal, oyuncularına Lyon ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde mücadele etmeyenlerin kadroda yer bulamayacağını söyledi.

Sezona 4'te 4 yaparak hızlı bir başlangıç yapan ve taraftarına hem lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi umudu veren Fenerbahçe’de, Gençlerbirliği karşısında alınan mağlubiyet camiada soğuk duş etkisi yarattı.

ÖNCE İSMAİL KARTAL UYARDI

Ankara’daki mücadelenin soyunma odasında ve maç sonrasında sıcak dakikalar yaşandı. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın devresinde teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularına sert uyarılarda bulunarak performanstan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

MAÇ SONUNDA DEVREYE AZİZ YILDIRIM GİRDİ

Karşılaşmanın ardından ise devreye Başkan Aziz Yıldırım girdi. Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve Oğuz Çetin ile bir araya geldi ve sergilenen futbola tepki gösterdi. Aziz Yıldırım'ın teknik heyete "Böyle olmaz. İlk yarım saat hariç takım savaşmıyor, çalışmıyor, koşmuyor. Bu mücadeleyle ne şampiyonluk gelir ne de Şampiyonlar Ligi’nde vize alınır." dediği belirtildi. 

KARTAL'DAN OYUNCULARA LYON UYARISI

Görüşmenin ardından İsmail Kartal ve Oğuz Çetin, takımla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Yönetimin büyük fedakarlıklarla ve yüksek bütçelerle bu kadroyu kurduğunu hatırlatan Kartal, "Yönetim bu kadro için büyük paralar harcadı ve karşılığını bekliyor. Gençlerbirliği yenilgisinin telafisi olur ancak önümüzde telafisi olmayan iki kritik Lyon maçı var. Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmemiz şart. Lyon karşısında koşan, savaşan ve turu isteyen bir takım göreceksiniz. Mücadele etmeyen isimler bu takımda yer bulamayacak." değerlendirmesinde bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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