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Trabzonspor, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi

Trabzonspor, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi
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Trabzonspor, Ferencvaros maçı öncesi UEFA'ya sunduğu 25 kişilik liste açıklandı. Bordo-mavililerin yeni transferi Mohamed Salah kadroda kendisine yer buldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak olan Trabzonspor, UEFA'ya sunduğu 25 kişilik oyuncu kadrosunu resmi olarak bildirdi. 

SALAH KADRODA YER ALDI

Fatih Tekke önderliğindeki bordo-mavililerin bildirdiği listede yeni transfer olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah da yer aldı.

İşte Trabzonspor'un 25 kişilik kadrosu:

Kaleci: Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım.

Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral.

Orta Saha: Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal.

Forvet: Muhammed Salah, Paul Onuachu, Umut Nayir, Aral Şimşir, Rene Mitongo, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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