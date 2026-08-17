Trabzonspor, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşılaşacak olan Trabzonspor, UEFA'ya sunduğu 25 kişilik oyuncu kadrosunu resmi olarak bildirdi.

SALAH KADRODA YER ALDI

Fatih Tekke önderliğindeki bordo-mavililerin bildirdiği listede yeni transfer olan Mısırlı futbolcu Muhammed Salah da yer aldı.

İşte Trabzonspor'un 25 kişilik kadrosu:

Kaleci: Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım.

Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Chibuike Nwaiwu, Sidny Lopes Cabral.

Orta Saha: Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal.

Forvet: Muhammed Salah, Paul Onuachu, Umut Nayir, Aral Şimşir, Rene Mitongo, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu.