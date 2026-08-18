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Murat Övüç'ün 4 korumayla sahneye çıktığı görüntü tartışma yarattı

Murat Övüç'ün 4 korumayla sahneye çıktığı görüntü tartışma yarattı Haber Videosunu İzle
Murat Övüç'ün 4 korumayla sahneye çıktığı görüntü tartışma yarattı
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Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, Antalya’da sahne aldığı mekandaki koruma ordusuyla dikkat çekti. Etrafını saran 4 iri yarı korumayla sahneye ilerleyen Övüç’ün o anları, sosyal medyada alay konusu oldu.

Sosyal medyada çektiği videolar ile tanınan Murat Övüç, Antalya’daki bir mekanda sahneye çıkarken sergilediği koruma şovla gündeme oturdu. Görenleri şaşkına çeviren görüntülerde, fenomenin etrafında adeta etten duvar örüldüğü görüldü.

KORUMALAR İNANILMAZ ROLLENDİ 

Mekana girişi sırasında 4 özel güvenlik görevlisinin etrafını sararak geniş güvenlik önlemleri alması izleyenleri güldürdü. Korumaların son derece ciddi tavırlarla, adeta bir devlet başkanını koruyormuşçasına hareket etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"BU ADAM KİM VE NEDEN BU KADAR KORUNUYOR?"

Görüntülerin kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmasıyla birlikte kullanıcılar yorum yağdırdı. Övüç’ün sahneye yürüyüş anlarına tepki gösteren ve durumla dalga geçen sosyal medya kullanıcıları, "Bu adam kim ve neden bu kadar korumayla geziyor?", "Sanki dünya lideri geliyor" şeklinde esprili ve eleştirel yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Şeyimin kenarı!

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