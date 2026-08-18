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Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Öte yandan 2 büyükelçi ise merkeze çekildi.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre İran, Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Botsvana'ya yeni büyükelçiler atandı.
  • İran'a Ahmet Aydın Doğan, Katar'a Yakup Caymazoğlu, Ürdün'e Hakan Karaçay, Kuveyt'e Can Oğuz büyükelçi olarak atandı.
  • Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze çekildi.

Dışişleri Bakanlığı bürokrasisinde önemli bir rotasyon gerçekleşti. 

İRAN DAHİL 9 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı.

Buna göre;

  • İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan,
  • Katar Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yakup Caymazoğlu,
  • Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hakan Karaçay,
  • Kuveyt Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Can Oğuz,
  • Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nazmiye Başaran,
  • Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Özdemir,
  • Estonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri,
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Senem Güzel,
  • Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ela Beşkardeş Karagöl atandı.

2 BÜYÜKELÇİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Ayrıca Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alındı.

Umut Halavart
Umut Halavart
Haberler.com
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