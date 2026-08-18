Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Öte yandan 2 büyükelçi ise merkeze çekildi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre İran, Katar, Ürdün, Kuveyt, Moldova, Cibuti, Estonya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Botsvana'ya yeni büyükelçiler atandı.
- İran'a Ahmet Aydın Doğan, Katar'a Yakup Caymazoğlu, Ürdün'e Hakan Karaçay, Kuveyt'e Can Oğuz büyükelçi olarak atandı.
- Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze çekildi.
Dışişleri Bakanlığı bürokrasisinde önemli bir rotasyon gerçekleşti.
İRAN DAHİL 9 ÜLKEYE YENİ BÜYÜKELÇİ ATAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 9 ülkeye yeni büyükelçiler atandı.
Buna göre;
- İran İslam Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan,
- Katar Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yakup Caymazoğlu,
- Ürdün Haşimi Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hakan Karaçay,
- Kuveyt Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Can Oğuz,
- Moldova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nazmiye Başaran,
- Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüseyin Özdemir,
- Estonya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri,
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Senem Güzel,
- Botsvana Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ela Beşkardeş Karagöl atandı.
2 BÜYÜKELÇİ MERKEZE ÇEKİLDİ
Ayrıca Cibuti Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Tunca Özçuhadar merkeze alındı.